Trabzonspor otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı oldu

Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçın oynanacağı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'na hareket eden kafileyi taşıyan takım otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı gerçekleşti.

Açıklamada, saldırının kınandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından bu kez de Hesap.com Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz.

Antalyaspor: "Yaşanan olay münferit bir olay olup kulübümüzle ve taraftarımızla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır"

Antalyaspor, Trabzonspor takım otobosüne yapılan taşlı saldırıyı kınadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavil takımın otobüsüne maç öncesinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınadıkları belirtildi.

Sporun ruhuna, fair-play anlayışına ve dostluk iklimine zarar veren bu tür eylemlerin kabul edilebilir hiçbir yanının olmadığına dikkati çekilen açıklamada, "Yaşanan olay münferit bir olay olup kulübümüzle ve taraftarımızla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Büyük Antalyaspor taraftarı, bugüne kadar olduğu gibi misafir takımlara karşı her zaman sağduyulu, centilmence ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sporun birleştirici gücüne zarar veren her türlü şiddetin karşısında olduklarının vurgulandığı açıklamada "Yaşanan talihsiz olay nedeniyle Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin ilgili kurumlar tarafından sağduyu içerisinde yürütülmesini temenni ediyoruz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı saldırıyı kınadı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Ören, yaptığı açıklamada, Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsüne stat çevresinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sporun birleştirici ruhuna, centilmenliğe ve fair-play anlayışına tamamen aykırı olan bu menfur saldırı futbolun kardeşlik ve barış diliyle asla bağdaşmamaktadır. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp çalışanlarımızın can güvenliğini tehdit eden bu tür provokatif eylemler kabul edilemezdir. Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, sorumluların tespit edilerek gerekli yaptırımların ivedilikle uygulanmasını bekliyor futbolun şiddetten arındırılması adına ilgili tüm kurumları sorumluluk almaya davet ediyoruz."