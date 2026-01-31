"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Sanal kumara başlama yaşı 15’e kadar düştü

31 Ocak 2026, Cumartesi 10:01
Sanal kumar bağımlılığı son yıllarda ivme kazanarak hızla yayıldı.

Sanal kumarın dijital mecralar üzerinden kolayca erişilebilir olması kumara başlama yaşını 15’e kadar düşmesine yol açtı. Yeşilay yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kumar bağımlılığı üzerine gelen başvurular son iki yılda ikiye katlandı. “Dünya ve Türkiye’de kumarın mevcut durumu, 2025” raporuna göre, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) 2021 yılında 2 bin 140 kumar bağımlısı başvururken 2024 yılında bu sayı, 5 bin 812’ye çıktı. Yani, üç yıl içinde kumar bağımlılığı yüzde 171 arttı. Bu kişilerin yüzde 98’ini sanal kumar bağımlıları oluşturdu. Raporda, dikkati çeken bir unsur ise eğitim seviyesinin yükselmesiyle hayatında en az bir kez kumar oynayan kişilerin de artması oldu. Ayrıca, kumarın erkeklerde kadınlara kıyasla iki kat daha fazla yaygın olduğu görüldü. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna'da genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden faciası: 226 işçi öldü

    10 şehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Emekli sandıkta tokadı vurur

    Erdoğan: Kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız

    Suriye: SDG ile ateşkeste anlaştık

    Sanal kumara başlama yaşı 15’e kadar düştü

    Önce kışkırtmayı bırak

    Amerikan gemisi İsrail’e yanaştı

    İsrail'e 6,5 milyar doları aşan silah satışına onay verdi

    BM: Gazze'de 11 çocuk soğuktan donarak öldü

    Vekile yetmeyen maaş, emekliye yeter mi?

    Yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor

    İzmir'deki sağanak sebebiyle 112'ye 577 ihbar ulaştı

    Trump: İran'la anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

    Trabzonspor otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı oldu

    304 antrenör ''bahis'' sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

    ABD-İran gerilimiyle ilgili son gelişmeler?

    Bazı köyler isimleriyle de dikkat çekiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Okumak bizim gıdamızdır
    Genel

    BM: Gazze'de 11 çocuk soğuktan donarak öldü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Önce kışkırtmayı bırak
    Genel

    İsrail'e 6,5 milyar doları aşan silah satışına onay verdi
    Genel

    Amerikan gemisi İsrail’e yanaştı
    Genel

    Emekli sandıkta tokadı vurur
    Genel

    Suriye: SDG ile ateşkeste anlaştık
    Genel

    Erdoğan: Kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.