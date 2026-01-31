Sanal kumara başlama yaşı 15’e kadar düştü

Sanal kumar bağımlılığı son yıllarda ivme kazanarak hızla yayıldı.

Sanal kumarın dijital mecralar üzerinden kolayca erişilebilir olması kumara başlama yaşını 15’e kadar düşmesine yol açtı. Yeşilay yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kumar bağımlılığı üzerine gelen başvurular son iki yılda ikiye katlandı. “Dünya ve Türkiye’de kumarın mevcut durumu, 2025” raporuna göre, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) 2021 yılında 2 bin 140 kumar bağımlısı başvururken 2024 yılında bu sayı, 5 bin 812’ye çıktı. Yani, üç yıl içinde kumar bağımlılığı yüzde 171 arttı. Bu kişilerin yüzde 98’ini sanal kumar bağımlıları oluşturdu. Raporda, dikkati çeken bir unsur ise eğitim seviyesinin yükselmesiyle hayatında en az bir kez kumar oynayan kişilerin de artması oldu. Ayrıca, kumarın erkeklerde kadınlara kıyasla iki kat daha fazla yaygın olduğu görüldü.