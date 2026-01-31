Önce kışkırtmayı bırak

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, ABD’nin gerilimi artıran adımlarının ardından bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Pezeşkiyan, Katar ve Pakistan’ın İran’a yönelik destek ve dayanışmasını takdir ederek, İslam ülkeleri arasında birlik, dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, ülkesinin “onurlu diplomasi” yolunu tercih ettiğini belirterek, ABD’nin de diplomasi için “gerilimi artıran ve kışkırtıcı eylemlerine” son vermesi gerektiğini söyledi. , Haber Merkezi

