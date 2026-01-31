Emekli sandıkta tokadı vurur

AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, 17 milyon emeklinin geçim sıkıntısının çözülmemesi halinde bunun sandıkta “Hiroşima etkisi” gibi ağır bir sonucu olacağını söyledi.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı tartışmalarının odağındaki emeklilerle ilgili dikkat çekici bir çıkış da iktidar kanadından geldi. AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sayısı 17 milyonu bulan emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına ve artan toplumsal öfkeye işaret etti. Tayyar, 24 yıllık iktidar tecrübesine atıfta bulunarak “Siyaset bahane üretme yeri değil, çözüm adresidir” dedi.

Sistemi biz bozduk

“Eğri oturup doğru konuşalım” diyen Tayyar, “Eğer bugün emeklilik sisteminde problem varsa, EYT meselesinde olduğu gibi bunu biraz da biz bozduk. Kaldı ki 24 yıldır iktidarız” dedi. Bugün şartların ağır olmasına rağmen mazeret üretilmemesi gerektiğini söyleyen Tayyar, “Emeklilerin gelir sıkıntısı hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan çözülmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Sandıkta Hiroşima etkisi yapar

Şamil Tayyar, meselenin çözümsüz kalması durumunda siyasî faturanın ağır olacağını vurgulayarak şunları kaydetti: “Eğer, bu problem aşılamazsa, emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar. Ayrıca, emeklilerin durumu, siyasî fantezi alanı değildir. Zorluklarını paylaşamıyorsak hiç olmazsa duygularıyla oynamayalım.”

Sosyal devlet emeklisini korumalı

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, emekli askerler, emekli emniyet mensupları ve MİT emeklilerine 2006’dan bu yana aylık 100 TL olarak ödenen ek ödemenin, memur maaş katsayısına endekslenmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu.

Teklif, enflasyon karşısında tamamen eriyen ödemenin güncellenmesini ve benzer risk ve sorumluluklarla görev yapmış emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin giderilmesini amaçlıyor.

Altıntaş, 16 yıldır sabit kalan bu ödemenin sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını belirterek, “Bu teklif, bütçeye öngörülemez bir yük getirmemekte; aksine kamu vicdanını yaralayan yapısal bir eşitsizliği gidermektedir. Sosyal devlet, en çok da emeklilerine karşı sorumludur” dedi.

Ankara - Mehmet Kara