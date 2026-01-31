"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Vekile yetmeyen maaş, emekliye yeter mi?

Faruk ÇAKIR
31 Ocak 2026, Cumartesi
Ülkemizde her şeyin aşırı pahalı olduğu noktasında ittifak var diyebiliriz.

Eskiden sadece elektronik ve sanayi ürünler pahalı olur, yerli ürünler ve bilhassa tarım ürünleri nispeten ucuz olurdu. İş öyle bir noktaya geldi ki, bazen ‘yerli ürün’ler ithal ürünlerden daha pahalı olabiliyor. 

Misal olsun diye hatırlatalım: Dünyada en çok fındık üreten ülkeyiz, ama komşumuzun ürettiği fındığı marketlerden satın almakta zorlanıyoruz. 

Ekonomik sıkıntıların artması sebebiyle mecburen ilk gündem maddesi de maaşlar oluyor. Keşke maaşlardan iki kat ‘adalet’i konuşabilmiş olsaydık. Ya da maaşların kalıcı olarak yükselmesinin, ekonominin de düzelmesinin ‘adaletin yükselmesine ve tecellisine’ bağlı olduğunu anlayabilseydik.

Pahalılığın her tarafı sardığının bir delili de, artık milletvekillerinin de aldıkları maaşlarla geçinemediklerini ilân etmesiyle bir defa daha anlaşıldı. Gazetecilerin emekli maaşları ve benzeri konulardaki soruları üzerine konuşan bir milletvekili özetle şöyle demiş: “Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana [soruyu soran gazeteciye] vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et. Bir daha söylüyorum, [aldığım maaşı] herkese verebilirim. Benim yaşadığım giderleri ve gelirimi size vereceğim. Buyurun, siz bu işin altından kalkın, çıkın. Başka bir şey söylemiyorum. Şöyle zannediyorlar, arabayı devlet veriyor sanıyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Arabanın mazotunu veriyor sanıyorlar. Hayır, arabanın mazotunu falan da vermiyor. ‘Uçaklar size bedava’ diyorlar. Hayır, hiç bedava uçak falan yok. İndirimli var, ama çok basit bir indirim.” (t24.com.tr, 28 Ocak 2026)

Bir yönüyle bakılırsa milletvekili de doğru söylüyor. Onlara da aldıkları maaş yetmeyebilir. Ancak önemli olan mesele şudur: Milletvekiline yetmeyen maaş, onların belki onda biri kadar maaş alan emekliye, asgari ücretliye ve kısaca aldığı maaşlarla geçinen diğerlerine nasıl yetsin? Ve maaşların yetmesi için adım atmak da milletvekillerine düşmez mi? Milletvekili, böyle demek yerine “Emeklinin de bizim de aldığımız maaşlarımız harcamalarımıza yetmiyor. Bu meseleyi düzeltmemiz lâzım” deseydi haklı olurdu. Ama böyle demeyip [haberdeki bilgilere göre] “Milletvekilleri aldıkları maaşların 2 katı harcama yapıyor” demesi Türkiye gerçekleriyle örtüşmez.

Esasında bu açıklama Türkiye’deki sıkıntının büyüklüğünü gösteriyor. Öyle ya, vekiller bile geçinemiyorsa nasıl oluyor da “Büyük Türkiye” olunuyor? Vekillerin dahi geçinemediği bir ülkeyi Avrupa ya da dünya kıskanır mı?

Hem bu tablonun farkında olup, hem de “Dünya bizi kıskanıyor. En iyi durumda olan biziz. Dünyaya meydan okuyoruz. Ekonomik kriz yok. Dünyadan daha iyi durumdayız” gibi propaganda ve yanıltmaya dönük sözler söylemek hiç kimseye yakışmaz.

O halde çare belli: Vekil de geçinebildiği kadar maaş alsın, emekli de, asgarî ücretli de...

Okunma Sayısı: 392
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Gazze'de 11 çocuk soğuktan donarak öldü

    Vekile yetmeyen maaş, emekliye yeter mi?

    Yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor

    İzmir'deki sağanak sebebiyle 112'ye 577 ihbar ulaştı

    Trump: İran'la anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

    Trabzonspor otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı oldu

    304 antrenör ''bahis'' sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

    ABD-İran gerilimiyle ilgili son gelişmeler?

    Bazı köyler isimleriyle de dikkat çekiyor

    TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası yaşandı: 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    Galatasaray'ın rakibi Juventus oldu

    Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti

    Balıkesir’de toprak kayması: Tren raydan çıktı

    Yağıslar umutları yesertti

    Ateşkes şiddeti sona erdirmedi

    Umut hakkı ortak raporda yer almayacak

    MSB sınırda teyakkuzda

    İran: Amerika bizi müzakereye zorlayamaz

    Yabancı gazetecilerden Gazze yasağına tepki

    En Çok Okunanlar

    Genel

    BM: Gazze'de 11 çocuk soğuktan donarak öldü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Okumak bizim gıdamızdır
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.