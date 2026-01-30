Galatasaray'ın rakibi Juventus oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak. Galatasaray, bu turda Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool takımıyla eşleşecek. Turnuvada son 16 play-off turu maçları 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. "Devler Ligi"ni kazanan takım ise 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan başkenti Budapeşte'deki final maçıyla belli olacak. Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti: Galatasaray-Juventus (İtalya) Monaco (Fransa) - Paris Saint-Germain (Fransa) Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya) Karabağ (Azerbaycan) - Newcastle United (İngiltere) Bodo/Glimt (Norveç) - Inter (İtalya) Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya) Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya) Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya) AA

