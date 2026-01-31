Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mü’min kullarıma şunu söyle ki, kâfirlere karşı en güzel sözü söylesinler; hiddet göstermeksizin delilleri en güzel bir şekilde ortaya koysunlar... İsrâ Suresi: 53 HADİS: Hacı herbir “Sübhanallah, Lâ ilâhe illâllah ve Allahu ekber” dediğinde mutlaka bir şeylerle müjdelenir. Camiü’s-Sağir, No: 2767

