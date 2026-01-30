Trump: İran'la anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çok sayıda gemiyi bölgeye gönderdiklerini belirterek, "(İran'la) Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." dedi.

ABD-İran gerilimiyle ilgili son gelişmeler? ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin gündemi değerlendirdi. Trump, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söyledi AA

