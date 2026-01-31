Rejimin zulmü bahanesiyle İran işgal edilemez

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İran’a yönelik muhtemel askerî müdahalesine ilişkin uyarılarda bulundu.

Oğuz Kaan Salıcı “İran’daki rejimin zulmünü yerden yere vurmak başka bir şeydir; İran’ı işgal etmek bambaşka bir şeydir. İran’a yönelik bir dış müdahale; bizim açımızdan yasa dışı göç dalgaları, terör ve uyuşturucu trafiği riski taşımaktadır. Bölgemizi ateşe verenler bir gün evlerine döner ama o yangının dumanı Türkiye’nin, hatta Orta Doğu’nun üstünde tütmeye devam eder” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 267

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.