Yahudîler: İsrail’e yaptırım uygulayın

Belçika’da akademisyen, yazar ve siyasetçi gibi çeşitli meslek gruplarından oluşan 30’u aşkın Yahudî, federal hükümet ve Avrupa Birliği’ni (AB) İsrail’e karşı yaptırım uygulamaya davet etti.

Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesinin paylaştığı mektupta, Yahudîler, Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkesten bu yana “hiçbir meselenin” çözülmediğini belirtti. Mektupta, Filistinlilerin hala temel haklarının sistematik olarak ihlal edildiği vurgulanarak, “İsrail ile Filistin halkı arasındaki çatışmaya adil çözüm bulunması konusunda kararlı Belçikalı Yahudîler olarak ve Mayıs 2025’te yayımlanan ‘Bizim Adımıza Değil’ başlıklı açık mektubun imzacıları olarak, İsrail makamları tarafından Filistin halkına yönelik devam eden şiddete duyduğumuz öfkeyi ifade etmek istiyoruz. Siyasî liderlerimizi, İsrail’in yararlandığı cezasızlığa son vermeye çağırıyoruz” denildi. Mektupta, AB’nin de yalnızca kınamalar ve şiddet yanlısı yerleşimcilere karşı yaptırımlarla “yetindiği”, İsrail hükümeti üyelerine karşı hiçbir önlem almadığı vurgulanarak, İsrail’le Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması çağrısı yapıldı. AA

Okunma Sayısı: 114

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.