"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi: "Filistin karşıtı ırkçılığın en belirgin örneği"

01 Temmuz 2026, Çarşamba 12:51
Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), Centennial Collegiate adlı lisedeki mezuniyet töreninde bir öğrencinin boynundaki kefiyenin zorla çıkarılmasını "Filistin karşıtı ırkçılığın en belirgin örneği" olarak nitelendirdi.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletine bağlı Saskatoon kentindeki Centennial Collegiate Lisesi'nin mezuniyet töreninde, diplomasını almak için cübbesinin üzerine kefiye takarak sahneye çıkan öğrencinin boynundaki kefiyenin zorla çıkarılması tepki çekti.

NCCM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bu olaya şahitlik etmenin "son derece rahatsız edici" olduğuna dikkati çekti.

Açıklamada, son yıllarda, özellikle kampüslerde ve bu tür mezuniyet törenlerinde Filistin kültürüne veya kimliğine yapılan her türlü referansın "terör ve şiddet kavramlarıyla bir tutulduğuna" ve pek çok "Filistin karşıtı ırkçılık örneğine" şahitlik edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu olay, Kanada'daki tüm kurumlarda ele alınması ve sorumluların hesap vermesi gereken Filistin karşıtı ırkçılığın en belirgin örneğidir. Bu utanç verici olayda yer alan tüm taraflara ulaşmaya çalışıyoruz."

Olay

Son günlerde sosyal medyadaki görüntülerde, Kanada'daki lisenin mezuniyet töreninde diplomasını almaya Filistin mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen kefiye ile çıkan bir öğrencinin boynundaki kefiyenin görevli personel tarafından aniden çekilerek çıkarıldığı görüldü.

Görüntülerde, öğrencinin kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ve kefiyeyi tekrar boynuna taktığı dikkati çekerken törenin devam ettiği kameralara yansıdı.

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak kefiyenin Filistinliler için kültürel kimliğin ve dayanışmanın sembolü olduğunu kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 334
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "ABD Başkanı, Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti "

    Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

    Fransa'da orman yangını riskine karşı "kırmızı alarm"

    2026-KPSS Lisans başvuruları başladı

    Dışarı çıkmayın uyarısı

    Muayene ücretleri de zamlandı

    İslâm’ın perspektifiyle çözümler üretmeliyiz

    Parayı yoksulluğu bitirmek için harcayın

    Belçika'da apartmanda yangın: En az 6 kişi öldü

    Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi: "Filistin karşıtı ırkçılığın en belirgin örneği"

    YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da cevabı değişti

    Denetimsizlik enflasyonu besliyor

    Yahudîler: İsrail’e yaptırım uygulayın

    DP’den yeni program

    Ebola salgınında can kaybı artıyor

    Futbol, toplumu uyuşturuyor

    Vicdanlara hitap etmek gerekir

    Müzikte ahlâkî kırılma

    BM’de değişim şart

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail ordusu acil fon sağlanmazsa faaliyetlerini sürdüremeyeceğini itiraf etti
    Genel

    BM’de değişim şart
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Futbol, toplumu uyuşturuyor
    Genel

    YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da cevabı değişti
    Genel

    DP’den yeni program
    Genel

    Müzikte ahlâkî kırılma
    Genel

    Yahudîler: İsrail’e yaptırım uygulayın
    Genel

    Denetimsizlik enflasyonu besliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.