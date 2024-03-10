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10 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

İspanya, Filistin Devleti'nin tanınmasını isteyecek

10 Mart 2024, Pazar 04:50
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Meclis'in bu yasama döneminde Filistin devletini tanımasına ilişkin bir karar alması için çaba göstereceğini bir kez daha yineledi.

Sanchez, Bask bölgesindeki Bilbao kentinde yaptığı konuşmada, hükümet olarak Filistin devletinin tanınması için bir karar metnini bu yasama döneminde Meclis'e sunacaklarını söyledi.

Uluslararası barış konferansı ve iki devletli çözüm için çalıştıklarını kaydeden Sanchez, Filistin devletinin tanınmasını "ahlaki inançtan, haklı bir dava olmasından ama aynı zamanda İsrail ve Filistin'in iki devlet olarak birlikte yaşaması ve bir arada var olabilmesinin tek yolu olduğu için istediğini" kaydetti.

Sanchez, 15 Kasım 2023'te azınlık sol koalisyon hükümeti için Meclis'ten güvenoyu istediği konuşmasında, "yeni hükümetin önceliğinin, Filistin devletini tanımak için çalışmak olacağını" söylemişti.

Bu kararı diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte almak isteyen ancak şimdiye kadar yürütülen diplomaside yeterli desteği bulamayan Sanchez, ocak ayından itibaren yaptığı açıklamalarda, "İspanya'nın Filistin devletini tanımasına yönelik sürecin ucunu açık bırakarak, 4 yılı kapsayacak şekilde bu yasama dönemi içinde olacağını" belirtmişti.

AA

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