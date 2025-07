İslâm âlimlerinden Gazze için seferberlik çağrısı - 'Kardeşlerimize yardım etmemize izin verin'

İslâm dünyasının önde gelen âlimleri, Gazze’deki katliam karşısında Müslüman halklara ve hükümetlere seferberlik çağrısı yaptı.

Suriye aşiretlerinin başlattığı tufan dalga dalga yayılıyor. İslâm dünyasının en önemli ve etkili âlimlerinden Şeyh Ahmed El-Taha, Gazze’ye destek için genel seferberlik çağrısında bulundu. El-Taha ayrıca El-Ezher Şeyhi’ne Refah sınır kapısının açılması çağrısında bulundu.

Kardeşlerimize yardım etmemize izin verin

Öte yandan İslam âlimleri, Müslüman hükümetlere Gazze için çağrı yaptı. Âlimlerin açıklamasında “Müslüman hükümetlere çağrımızdır; Gazze halkına yardım etmekten asla geri durmayacak olan Ümmetin kitlelerine cihad kapısını açın. Çünkü siz daha önce Afgan cihadı ve başka ülkelerde de bu kapıyı açmıştınız. Eğer karar saraya ait değilse, bari sınır kapılarını açın ki açlık ve susuzlukla ölen kardeşlerimize yardım edebilelim. Çünkü UNRWA, Ariş’te bekletilen gıda malzemelerinin Gazze halkına üç ay yetecek miktarda olduğunu açıkladı. Kapıları açın ki bizim mazeretimiz ortadan kalksın. Eğer Gazze halkına yardım edemezsek, en azından onlarla birlikte aç kalırız” denildi.

Büyük tehlike içindesiniz

“Onların korkunç felâketler karşısındaki direnişini ve evlatlarından birinin hayatta kalmasına duydukları sevinci gördük” denilen açıklama şu şekilde devam etti: “Ancak onurları, bir babanın çocuklarının açlıktan öldüğünü görmesini kabul etmez. Müslüman hükümetlere ve onların saflarında görev yapan herkese hatırlatıyoruz: Büyük tehlike içindesiniz. Bu savaştaki politikanız, velâ ve berâ akidesini bozmaktadır. Kendinizi Allah’ın gazabına ve azabına maruz bırakıyorsunuz. Zira çekilen her acı, her açlık, her zillet anı; Allah’ın, dünyada da ahirette de isyankârlardan intikam almasına bir sebep olabilir. Ebu Ubeyde, sorumluluğu açığa herkesin, özellikle de alimlerin omuzuna yükledi. Biz buradan ilan ediyoruz: Öne çıkmaya ve kardeşlerimizin çağrısına Hz. Peygamber’in (sav) izinden giderek icabet etmeye hazırız.”