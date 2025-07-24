Yollar bozuk, turistler şikâyetçi - Yetkililerden ilgilenilmesi istendi

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yamaç ve Köprübaşı köylerinde ana yollar ile menfezlerdeki bozukluklar hem vatandaşların hem de turistlerin tepkisini çekiyor.

Özellikle bölgenin önemli turizm noktalarından biri olan Ağaran Şelalesi'ne ulaşım sağlayan yollarda yaşanan altyapı sorunları dikkat çekiyor. Şairler Deresi çevresinde yoğunlaşan yol bozulmaları, hem yerel halkı hem de bölgeye gelen turistleri olumsuz etkiliyor.

Köy halkı ve bölgedeki turizm işletmecileri yollardaki zemin bozulmasını defalarca ilgililere bildirdiklerini belirtiyorlar.

Vatandaşlar, "Yollardaki bozulmaları bildiriyoruz ancak herhangi bir geri dönüş olmuyor. Köy halkı mağdur durumda. Ağaran Şelalesi gibi turistik bir yere giden yollarda bu tür sorunların olmaması gerekir" dediler.

Bölge halkı, bölge turizmi açısından önemli olan bu yolların bir an önce onarılmasını talep ediyorlar.

Rize- Aslan Özdemir