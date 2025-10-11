İsrail 67'si çocuk 735 Filistinlinin cenazesini alıkoyuyor

Filistinli sivil toplum kuruluşu Şehitlerin Naaşını Kurtarma ve Kayıp Kişileri Arama Ulusal Hareketi, İsrail'in 67'si çocuk 735 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğunu duyurdu.

Filistin Şehitlerin Naaşını Kurtarma ve Kayıp Kişileri Arama Ulusal Hareketi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerine ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 735 Filistinlinin cenazesini alıkoymayı sürdürdüğü ve bunların 256'sının "Sayılar Mezarlığı'nda" tutulduğu belirtildi.

Sayılar Mezarlığı'na gömülenlerin dışındakilere dikkati çekilen açıklamada, "İsrail, 2025 yılı başından bu yana 86'sı tutuklu, 67'si çocuk ve 10'u kadın olmak üzere toplam 479 Filistinlinin cenazesini alıkoymayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde 16 Temmuz'da çıkan habere işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun, işkence ve kötü muameleyle ünlü Sde Teiman gözaltı merkezinde Gazze Şeridi'nden yaklaşık 1500 Filistinlinin cesedini tuttuğu hatırlatıldı.

İsrail makamlarının, İsrail askerleri tarafından öldürülen ya da hapishanede ölen Filistinlilerin cenazelerini, "herhangi bir esir takasında pazarlık konusu yapmak için" alıkoyduğu belirtiliyor.

İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını ise "Sayılar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 67 bin 211 Filistinli öldü, 169 bin 961 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, dün, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin devreye girdiğini duyurmuştu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.