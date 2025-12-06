Adliyelerde neler oluyor?

İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunun soyulmasına ilişkin soruşturma derinleştirildi.

Olaydan sonra incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve yapılan teknik çalışmalarda, Erdal Timurtaş'ın, soygun planını 13 Kasım günü hayata geçirdiği ortaya çıktı. Sabah mesai başlamadan adliyeye gelen Timurtaş, kasaları boşalttıktan sonra 147 milyon TL değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, poşetlere koyup adliye koridorlarında dosya taşımak için kullanılan market arabasına yükleyerek dışarı çıkardı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, Timurtaş ile eşinin İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı. İki isim hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Öte yandan Timurtaş'ın annesi Türkan Timurtaş ise oğlunun masum olduğunu savundu.

“Eşi sınıf arkadaşım”

Milliyet yazarı Çiğdem Yılmaz da, Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adlî emanet skandalıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yılmaz, olayla ilgili servis edilen fotoğraflarda, Erdal Timurtaş’ın eşi Esma Timurtaş’ın yüzünü görünce büyük şaşkınlık yaşadığını aktardı. Yılmaz, Esma Timurtaş’ın eski sınıf arkadaşı olduğunu, sosyal medyada dahi iletişimin sürdüğünü anlattı. Fotoğrafı gördükten sonra Esma Timurtaş’ın İngiltere’de yaşayan ikiz kardeşine ulaştığını belirten Yılmaz, “Biz de şaşkınız, ne olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğim Erdal böyle biri değil. Yapmaz ” yanıtını aldığını ifade etti.

Adalar adliyesinden de silâh çalındı

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının suç eşyası ve emanet deposundaki 12 silâhın kaybolduğunun tespitine ilişkin zabıt katibi tutuklandı. Müdürlükten gelen 20 Kasım 2025 tarihli yazıda, kayıp silâhlardan 3’ü hakkında yeniden inceleme yapıldığı, bunlardan ikisinin 2 Ekim 2023’te U.E. isimli kişi üzerinden temin edildiği belirtildi. Diğer silâhın ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturmada, şüphelilerden birinin ikametinde ele geçirildiği öğrenildi.