İsrail, ABD planına sadık kalacak

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ve İsrail’i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yaptıkları görüşmenin ardından Batı Kudüs’te ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya'dan İsrail'e: Gazze'ye insani yardım kısıtlamaları başka bir zaman değil şimdi kaldırılmalıdır Gazze Şeridi’nde 2 Mart’tan bu yana uyguladıkları insanî yardım ambargosunun ardından ABD’nin insani yardımları ulaştırma planına ilişkin Saar, “İsrail, cuma günü ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından sunulan Trump yönetiminin (insanî yardım) planını tamamen onaylıyor” ifadelerini kullandı. İnsanî yardımın Washington yönetimince belirlenen ilkeler çerçevesinde doğrudan sivillere gidecek şekilde özel bir fon tarafından sağlanacağını iddia eden Saar, İsrail ordusunun yardımları dağıtmayacağını ancak ulaştırılmasında rol alacağını ve bölgede güvenliği sağlayacağını öne sürdü. AA

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