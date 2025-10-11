'Hayatî ilâçlara ulaşılamıyor'

Türk Eczacıları Birliği, ilâç fiyatlarının euro kuruna bağlı olarak yılda bir kez güncellenmesinin tedarik zincirinde aksamalara yol açtığına dikkat çekti.

Birlikten yapılan açıklamada “Bu sebeple fiyat güncellemelerinin yıl içine yayılması ve birkaç defa yapılması, bu sorunun önemli ölçüde önüne geçecektir” denildi.

Türk Eczacıları Birliği, yaptığı açıklamada, eczanelerde ilâç tedarik sürecinde ve halkın ilâca erişiminde son dönemde ciddi sıkıntılar yaşandığı anımsatıldı. Kanser başta olmak üzere tansiyon, göz, antibiyotikler gibi pek çok kalem ilâca ulaşımda sorunlar olduğunu belirten eczacılar “Her yıl aynı dönemde tekrarlanan ilâç yoklarına son verilmeli” dedi.

Haber Merkezi