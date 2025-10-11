Özel: AİHM ve AYM kararları uygulanmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya ve Belçika seyahatleri öncesinde İstanbul Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Adalet Bakanlığı’nın, AİHM’nin Selahattin Demirtaş lehine verdiği karara itirazına ilişkin soru üzerine Özel, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları Türkiye açısından bağlayıcıdır. Bu kararların tanınmaması, başta Sayın Kavala, dokuz yıldır haksız yere içeride tutuluyor. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer siyasî suçlulara serbest kalması kararı verildi. Bir sürecin içindeyiz. Eğer demokratik siyasetin önü açılacaksa bu DEM tarafında Selahattin Demirtaş’tan olur. Bu toplumun büyük beklentisi, DEM’in büyük beklentisi, Kürt vatandaşlarımızın büyük beklentisi, demokratik siyaset isteyen herkesin beklentisidir” cevabını verdi. İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 301

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.