İsrail’den yine okul katliamı

İsrail’in Gazze’nin orta ve güney kesimlerini hedef alan hava saldırılarında en az 50 kişi öldü, 200’den fazla kişi yaralandı; saldırılardan biri binlerce kişinin sığındığı bir okula oldu. Yaralılar, yakındaki Aksa Hastanesi’ne gönderilirken Deyr el-Belah’tan gelen görüntülerde ailelerin yaralı çocukları tedavi için taşıdığı görüldü.

İsrail güçleri Gazze dışında da saldırılar düzenledi; Batı Şeria’da Nablus yakınlarındaki Balata mülteci kampına insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, yakındaki bir kontrol noktasında bir İsrail askeri yaralandı. T24’ün haberine göre İsrail istihbarat servisinden arabulucuların pazar günü Roma’da CIA başkanı, Mısır istihbarat servisi üyeleri ve Katarlı yetkililerle Gazze’de tutulan İsrailli rehinelerin iadesi ve ateşkes konusunda bir anlaşmayı teşvik etmek amacıyla görüşmeler yapması bekleniyor. Haber Merkezi

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