İsrail ekonomisi yüzde 3,3 küçüldü

İsrail ekonomisi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaştan olumsuz etkilenerek 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,3 oranında küçüldü.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun yayımladığı raporda, iki çeyrek boyunca sürdürdüğü büyümeye son veren İsrail ekonomisinde 2026’nın ilk çeyreğinde görülen keskin daralmanın, Mart ve Nisan aylarında İran'a karşı yürütülen savaştan kaynaklandığı bildirildi. İsrail ekonomisi, 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 2,9'luk bir büyüme kaydetmişti. Özel tüketim harcamalarının 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,7 oranında düştüğü belirtilen raporda, buna karşın askerî harcamaların yıllık bazda yüzde 9 arttığı vurgulandı. Ayrıca geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,4'lük artış gösteren ticarî üretimin 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,1 düşüş gösterdiği vurgulandı. AA

Okunma Sayısı: 152

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.