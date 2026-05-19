"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

19 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Terörist ve korsan İsrail kabinesi son 24 saatte 2. kez toplandı

19 Mayıs 2026, Salı
İsrail'de akşam saatlerinde düzenlenen güvenlik istişare toplantısında İran'a yeniden saldırı ihtimalinin görüşüldüğü bildirildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son 24 saatte ikinci kez güvenlik kabinesini topladı.

Netanyahu'nun yanı sıra bazı üst düzey bakanların katıldığı toplantının ana gündem maddesi İran'a yeni bir saldırı başlatma olasılığı oldu.

Haberde görüşlerine yer verilen, ABD'deki gelişmeleri takip eden bir kaynak ise "İran'a yeni bir ABD saldırısının olup olmayacağının değil, ne zaman olacağı sorusunun gündemde olduğunu" ve "planlanan saldırının öncekilerden farklı olacağını, ABD Başkanı Donald Trump'ın şimdiye kadar kaçındığı hedefleri hedef alacağını" ifade etti.

İsrailli güvenli kaynakları ise "İran'la yeni bir savaş olasılığına karşı adımların atıldığı ve hazırlıkların yapıldığı" bilgisini verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, ardından daraltılmış kabineyle güvenlik istişare toplantısı yapmıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

AA

