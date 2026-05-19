"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Gençlik şöleni gönüllere dokundu

19 Mayıs 2026, Salı
Can Kardeş Dergisi okuru minikler ve ablaları gerçekleştirdikleri Gençlik Şöleni ile hünerlerini sergiledi. Programda Can Kardeş dergisinin ilk editörlerinden olan merhum Abdullah Eraçıkbaş da rahmetle anıldı.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Yeni Asya İstanbul hanım okurlarının düzenlediği Can Kardeş Gençlik Şöleni coşkulu ve duygusal anlara sahne oldu. Programda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi Can Kardeş okuru gençler şiir, ilahi, tiyatro gösterilerini izleyicilerle paylaştı.

İLK EMEKTARLARDAN ERAÇIKBAŞ UNUTULMADI

Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Can Kardeş Gençlik Şöleni, Bizim Aile Dergisi Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz’ün açılış konuşmasıyla başladı. Can Kardeş dergisinin çocukların yetişmesindeki öneminden bahseden Güleçyüz, derginin Can Kardeş dergisinin ilk editörlerinden olan ve programdan önceki gün vefat eden Abdullah Eraçıkbaş’ı da yâd etti. “Can Kardeş dergimizin ilk editörlerinden değerli Abdullah Eraçıkbaş bugün toprağa verilecek. Kendisini rahmetle anıyoruz. Fatihalarla, İhlaslarımızla inşallah uğurluyoruz” diyen Güleçyüz, 38 yıldır birlikte çalıştıkları Eraçıkbaş için dua ricasında bulundu.

Güleçyüz’ün ardından gençler adına bir konuşma yapmak üzere Ayşenur Özkan sahneye çıktı. Özkan, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasındaki Can Kardeş okuru gençlerle yıl boyunca yaptıkları faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gençlerde bıraktığı intibaları anlattı. 

MİNİKLERİN İLAHİSİ COŞTURDU

Açılış konuşmalarının ardından Can Kardeş anaokulu grubu “Kâbe’nin Yolları” adlı ilahiyi seslendirdi. İzleyicilerin de coşkuyla eşlik ettiği ilahinin ardından programı düzenleyen ablaları miniklere birer çanta hediye etti. 

SAFF-I EVVEL HANIMLAR

İlahinin sonrasında Can Kardeş ortaokul grubu “Saff-ı Evvel” başlıklı oyunu sergiledi. Bediüzzaman Said Nursî’nin ilk hanım talebelerini ve onların yaşadıklarından bazı kesitleri sahnede canlandıran gençler, Risale-i Nur mesleğinde kadınların, özellikle ilk Nur talebesi hanımların da ne kadar şevkle ve fedakârca yer aldıklarını hatırlattı.

“HAKİKAT IŞIKLARI”

Program Can Kardeş ilkokul grubunun “Hakikat Işıkları” başlıklı şiiri seslendirmesiyle devam etti. Küçüklerin coşkuyla okudukları şiirin ardından Can Kardeş Şirinevler ortaokul grubundan Zeynep Altınbaş bir şiir sunumu yaptı.  

LİSE GENÇLİĞİ “YANGIN VAR” DEDİ

Can Kardeş’in Anadolu yakası lise gençleri de “Yangın Var” başlıklı oyunlarıyla programa katkıda bulundu. Oyunda, insanlığı imandan uzaklaştırmak için türlü planlar yapan şer odaklarının toplantılarından bir sahneyi canlandıran gençler, farklı hayat tarzlarını benimsemiş bir arkadaş grubunun yaşadıkları üzerinden nasıl her insanın imana ihtiyacı olduğuna ve Risale-i Nurların bu konuda insanlara ne kadar yardımcı olduğuna dikkat çekti. 

Bilecik, Kocaeli gibi çevre illerden de katılımın olduğu Gençlik Şöleni’nde çekilişle misafirlere hediyeler takdim edildi. Program çıkışında ise el yapımı yiyecekler ve Yeni Asya Neşriyat yayınları satışa sunuldu.

