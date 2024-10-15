İsrail, Gazze’de 9 günde 300 kişiyi daha katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyine son 9 günde düzenlediği saldırılarda 300’den fazla Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, düzenlediği basın toplantısında, Tel Aviv’in 21. yüzyılın en tehlikeli İsrail-ABD planı olan “zorunlu göç planını” uygulamaya çalıştığını ve Gazze’nin kuzeyinde katliamlar yaptığını söyledi. Gazze’nin kuzeyinin, soykırım ve aç bırakma suçlarının yanı sıra tüm hayati sektörler hedef alınarak ve sağlık sistemi çökertilerek “tam bir yıkım bölgesi” haline getirilmeye çalışıldığını vurgulayan Sevabite, “İsrail’in 9 gündür sivillere, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik soykırımında 300’den fazla kişi şehit edildi.” ifadesini kullandı. AA

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