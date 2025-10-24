Mescid-i Aksa kazıları hukuksuz

Kudüs Valiliği, İsrail’in Mescid-i Aksa çevresindeki kazılarının hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail’in Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilerin tarihî ve dinî simgelerini hedef alan kazılar yaptığı ve bunun “statüko” yasasını ihlâl ettiği konusunda uyarıda bulundu. Filistin resmî haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Kudüs Valiliği Müsteşarı Maruf er-Rifai, İsrail’in Mescid-i Aksa’nın altında sürdürdüğü kazı çalışmalarının, özellikle de çeşitli sömürge bölgelerini birbirine bağlayan tünellerin kazılmasının, Eski Kudüs’teki tarihî ve İslâmî yapıları Yahudîleştirme planının bir parçası olduğunu ve bunun hukuka ve yasalara aykırı olduğunu” belirtti. AA

