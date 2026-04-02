"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Bu tabut

02 Nisan 2026, Perşembe
(Kâmil Yürür, 13 Nisan 1971, İttihad Gazetesi)

Bu tabut: Hissiyatı ruh kuvvetine çıkmış bir zâtın tabutudur.

Bu tabut: Fenafillâh makamına çıkan ve sünnet-i seniyyenin en ince teferruatına müraat eden bir zâtın tabutudur.

Bu tabut: Sıddıkıyet mertebesinin şahikasına çıkan bir zâtın tabutudur.

Bu tabut: Adaleti, asaleti, salâhati şahsında cem eden bir zâtın tabutudur.

Bu tabut: Kur’ân-ı Hakîmden tereşşuh eden hakikatleri, katre katre massedip dem ve damarlarına yerleştiren bir zâtın tabutudur.

Bu tabut: Azamî ihlâs, azamî sadakat, azamî iktisat, azamî takva düsturlarına müraat edip huzur-u İlâhîye mazhar olan bir kahramanın tabutudur.

Bu tabut: Kur’ân düsturlarına azamî ittiba edip, şûrâ ayet-i kerîmesinin ulviyetini, kudsiyetini anlatıp lisan-ı kal ve hâliyle yaşayan bir mücahidin tabutudur.

Bu tabut: Şecaati, celâdeti, cesareti, feragati şahsında yaşayan bir zâtın tabutudur.

Bu tabut: Tesis-i İslâmiyette peder valide, evlâd ü iyal, mal mülk gibi fânî âlemin mânilerini aşan Ashab-ı Kiram’ın ahfadının tabutudur.

Bu tabut: Risale-i Nur’la nurlanıp bir güneş gibi parlayan bir fedaînin tabutudur.

Bu tabut: Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin hayatında yaşamış olduğu düsturlara, metotlara, gayelere uymak için bütün zerrat-ı vücuduyla çalışan, bu uğurda bütün mânileri bertaraf eden ve arzularını kuvveden fiile çıkaran bir zâtın tabutudur.

Bu tabut: “Risale-i Nur esaretine düşen bir esir, esaret zincirinden kurtulmak istemeyen bir esirdir.” diyen bir zâtın tabutudur.

Bu tabut: “Her yediğim lokma haram olsun, fakat hizmete çalıştığım an müstesna.” gibi ifadelerle hissiyat-ı insaniyeyi uyandırıp hizmete sevk eden bir Kur’ân hizmetkârının tabutudur.

Bu tabut: “Seyyidü’l-kavmi hadimühum” hadisinin manasını yayıp yaşatan bir zâtın tabutudur.

Bu tabut: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” âyet-i kerimesinin meal-i âlisine ittiba eden bir şehit tabutudur.

Bu tabut: Kalemle tavsif edilemeyen bir tabuttur.

Bu tabut: Ashab-ı Suffa mesleğini Üstadından aldığı dersle yirminci asırda hayatıyla ve mematıyla yaşayan bir iman abidesinin tabutudur.

Bu tabut: Sultan Fatih’ten kalkarak, Mihmandar-ı Nebevî Ebu Eyyûbe’l-Ensarî’nin sinesine giden bir hakikat mücahidinin tabutudur.

  • S.topuz

    2.04.2026 01:41:43

    Allah  c.c. Üstad BEDİÜZZAMAN ve onun gibi İMAN, KUR'AN ve İ'LÂYI KELİMETULLAH için mücâdele, mücâhede ve müdafaa edip, maddî veya manevî irtibatlı olan ve VEFAT eden cümle SÂLİH ve SÂLİHÂT, Mümin ve müminâta, muvahhidîn ve muvahhidâta gani gani RAHMET eylesin. Cümle aile efradı ve dostlarına sabr-ı cemil ihsan etsin. Mekanları cennet bahçesi olsun inşaallah. Amiiin, Amiiin, elfü elfi Amiiin. 😪🙌🌹🤲🌹♥️☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇩🇪🇷🇺🇹🇷😭🇺🇦😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸

Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı

Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

Oyun oynarken çamura saplandılar

"Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

"Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız"

Akdeniz'de düzensiz göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayboldu

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

"Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı"

Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

Mültecilere güvenli yollar açın

Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

On binlerce kişi Trump ve yönetimini protesto etti

TÜİK, pazara çıksın

İran'dan Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

Bir yanda açlık, diğer yanda israf var

Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

Vatandaşın banka borçları artıyor

Muhtelif Yönleriyle Zübeyir Gündüzalp - Ermenek Zübeyir Gündüzalp'i Anma Programı

Günün Ayet ve Hadisi
Nurdan Katreler
