İsrail güçleri Batı Şeria'da saldırılara devam ediyor

Batı Şeria'daki gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 1 Filistinliyi mermiyle yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahale etti, 1 kişi plastik mermiyle yaralandı. Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında, cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı. İsrail askerleri Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesindeki gösteriye müdahalesinde 1 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, birçok göstericinin de gazdan etkilendiğini söyledi. AA

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