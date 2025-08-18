İmar yolsuzlukları varken depreme tedbir alınmaz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’ne ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Yapılması gereken ilk şey deprem riskini esas alan Türkiye ölçeğinde bir imar yasası çıkarılmasıdır. Bu imar yasası ile rant çetelerinin beli kırılmalıdır. Bu çerçevede İstanbul’un doğal geleceğini ipotek altına alacak olan Kanal İstanbul projesinden derhal vazgeçilmelidir. İmar rantının vergilendirilmesinden elde edilecek olan fonla Türkiye ölçekli kentsel dönüşüm süreci en kısa sürede tamamlanmalıdır. Ayrıca, son zamanlarda yaşadığımız deprem, yangın ve sel felaketinde zaaflarını tekrar tekrar gördüğümüz afetlere müdahale kapasitemiz güçlendirilmeli, AFAD bakanlıklar üstü bir kurum olarak yeniden yapılandırılmalıdır.” Ankara - Anka

