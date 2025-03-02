İsrail işgali Suriye’ye istikrarsızlık getirir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail’in Suriye’deki ihlallerinin, ülkenin egemenliğini zayıflattığını belirterek, kırılgan olan güvenlik durumunu daha da istikrarsız hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Al-Kheetan, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin güneyinde işgal ettikleri bölgelerdeki varlıklarının kalıcı olacağını söyledi. Suriye’de Esed rejimi sonrası yeni bir süreç yaşanıyor. Sizce İsrail’in bu tutumu, ülkede istikrarın sağlanmasının önüne geçecek mi?” sorusunu yazılı yanıtladı. İsrail’in, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek Golan Tepeleri’nin ötesindeki bölgeleri işgal ettiğini ve işgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki yerleşimci nüfusunu iki katına çıkarmayı planladığını belirten Al-Kheetan, “Bu, Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü zayıflatmakta ve zaten kırılgan olan güvenlik durumunu daha istikrarsız hale getirebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 227

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.