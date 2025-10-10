Çocuklar için her gün...

Çocuk Vakfının 2011 yılından bu yana her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü açıkladığı Dünya Çocuk Günü Türkiye Bildirisi’ni bu yıl Şair Zeynep Arkan “Çocukların Kanıyla Yazılmış Bir Dünya Tarihi İstemiyoruz” temasıyla kaleme almış.

Çocuk Vakfı’nın paylaştığı ‘basın duyurusu’na göre yazı şöyle:

“İçinde bulunduğumuz günlerde Küresel Özgürlük Filosu Sumud, aylardır aç bırakılarak ölüme terk edilen insanlara yiyecek ve insanî yardım götürmek için Gazze açıklarına varmak üzereyken engellendi ve saldırıya uğradı. Tüm dünya olan bitene seyirci kalırken yardım için çırpınan insanlardan olmak bir tercih değil vazifedir. Zulme uğrayan halklar ve özellikle çocuklar için insanca davranmak bir zorunluluktur.

“Biz bu zorunluluk adına ilân ediyoruz: Artık çocukların kanıyla yazılmış bir dünya tarihi istemiyoruz. Eğitim hakkından mahrum kalmış, suistimal edilmiş, aç ve sevgisiz bırakılmış her çocuk için nefesimiz yettiğince duyuracağız. Böyle yapmazsak eğer;

Filistin’in yıkılmış taşlarına, Doğu Türkistan’dan gelen çığlıklara, Suriye’nin harabelerine, Yemen’in açlıkla kurumuş dudaklarına, Afrika’nın susuz topraklarına bakıyoruz…

Ve diyoruz ki: Sözlerin vadesi doldu. Hiçbir çocuk ölümün gölgesinde büyümemelidir.

Hiçbir çocuk açlığın, sürgünün, bombanın yükünü taşımamalıdır. Hiçbir çocuk unutulmamalıdır.

Biz çocukların hakkını savunuyoruz: Her çocuk yaşama hakkına sahiptir. Ölüm değil oyun alanları büyütmeli çocukları. Her çocuk sevgiye ve şefkate layıktır. Hiçbir çocuk savaşın, açlığın, yoksulluğun gölgesinde büyümemelidir. Hiçbir çocuk renk, din, dil, ülke ayrımıyla yalnız bırakılmamalıdır. Her çocuk doyasıya gülme hakkına sahiptir. Kahkaha, dünyanın en güçlü silâhı olmalıdır. Okumak haktır. Kitap kokusu, her barut kokusunu susturmalıdır.

Sevgili Dünya! Sana sesleniyoruz: Çocukların gözyaşını daha fazla taşıyamazsın. Savaş uçaklarının gürültüsü çocukların ninnisi olamaz. Hiçbir çocuk korkunun diliyle sağlıklı büyüyemez.

“Ekranın karşısında uyuyakalmış seyirci gibi yaşayanların sayısı artık azalıyor. İnsanlar uyanıyor.

“Sevgili İnsan kalanlar; Silâhları susturun, çocukları güldürün. Kollarımızla ve kalplerimizle koruyalım onları. Sözlerin vadesi doldu.” (Dünya Çocuk Günü Türkiye Bildirisi Bülteni, 6 Ekim 2025)

Tekrarlamakta fayda var: “Hiçbir çocuk açlığın, sürgünün, bombanın yükünü taşımamalıdır. Kitap kokusu, her barut kokusunu susturmalıdır.”

