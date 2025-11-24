"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Öğretmenler, gençlerin problemlerini anlattı: “Her şey ailede başlıyor”

24 Kasım 2025, Pazartesi 04:29
Öğretmenler, günümüz çocuklarının ekran bağımlılığı, zayıf iletişim becerileri ve düşen kitap okuma oranları gibi problemlerine değindi. Uzmanlar, aile ve okul desteğinin önemini vurguladı.

Öğretmenler günü vesilesiyle görüşlerini aldığımız eğitimciler, günümüz gençlerinin meseleleri ve çözüm yollarına dair önemli yorumlarda bulundu. Öğretmenlerin ortak gözlemi, çocukların ekran bağımlısı denilebilecek boyutta dijital cihazlarla vakit geçirdiği oldu. Bugünkü gençlerin kitap okuma oranlarının oldukça düşük olduğuna da değinen Öğretmen G., “Dolayısıyla kelime dağarcıkları zayıflamış durumda. Türkçeyi düzgün kullanamıyorlar. Bir de sanal dil oluşturmuşlar, kendi aralarında o sanal dille iletişim kuruyorlar” dedi.

İletişim becerileri zayıfladı

Öğretmen E. de, gençlerin çok fazla sanal ortamda vakit geçirdiklerini, gerçek dünyada ise iletişim becerilerinin çok zayıf kaldığını ifade etti. “Bilgiye ulaşım kolay. Evet, bu olumlu bir şey ama yeni nesil, sahip olunan bu bilgiyi nasıl kullanacağını bilemiyor ve çok çabuk tüketiyor. Bu bilginin çok da bir kıymeti kalmıyor” diyen E., bugünkü gençlerin sıkıntılarından birinin, sanal dünyaya kendilerini beğendirme tutkusu olduğuna dikkat çekti.

Çocuk sağlığı tehlikede

Çok fazla ekran kullanımına maruz kalan çocuklarda duruş bozuklukları, göz hassasiyetleri, yeme bozuklukları gibi sağlık sorunlarının oluştuğunu anlatan G. “Ayrıca stres ve kaygı bozukluklarına neden oluyor. Akran zorbalığına da yol açıyor uygunsuz içerikler. Ayrıca her öğrencinin maddî açıdan erişimi kolay olmadığı için bu da eğitimi olumsuz etkiliyor” şeklinde konuştu.

Her şey ailede başlıyor

Ekonomik durumu nispeten iyi çocuklarının okullarında da marka konusunda akran zorbalığı, dışlamalar yaşandığını ifade eden E. ise, “Aslında her şey ailede başlıyor. Ailedeki eğitimde başlıyor. Çocuklar ailelerinin küçük bir kopyası, bir yansıması. Ailenin eğitim düzeyine göre çocuğun görgüsü, dijital okuryazarlığı, arkadaşlarıyla iletişimi, her şeyi daha olumlu hale gelebiliyor” dedi. 

Dijital çağda düşünme kaybı

Teknolojik aletlerin öğrencilerin okul hayatlarına etkisi konusunda okul profiline göre farklı şeyler söylenebileceğini ifade eden eğitimci Z. ise “Sürekli dijitalle meşgul olmak çocukların düşünme yetisini elinden almış gibi. Düşünmeden her şey hazır olarak verilsin istiyorlar. Öğrenmeyi ve düşünmeyi unutmuşlar, bunu öğretmek gerekiyor önce.” diye konuştu.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Okunma Sayısı: 224
