Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmen atamalarının yetersizliğine dikkat çekerek, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapılacak 15 bin öğretmen atama sayısının 40 bine çıkarılmasını teklif etti.

Geylan, “Sayın Cumhurbaşkanım, bu gençlerin ve ailelerinin haklı feryadına kayıtsız kalmayın. 24 Kasım’da yapacağınız 15 bin atamayı 40 bine çıkarın! Böylece büyük emek vererek, KPSS’de derece yapmış gençlerimizin mağduriyetini bir nebze olsun giderelim” diye konuştu. “Söz değil, icraat zamanı” diyen Geylan, öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde artık somut adımlar beklediğini vurguladı. Bugün bir saatlik ek ders ücretiyle yalnızca dört simit alınabiliyor. Oysa yarım günlüğüne bir musluk ustası çağırdığınızda 2.000 TL yevmiye ödüyorsunuz. Öğretmenin emeğinin gerçek karşılığı ödenmelidir.” dedi. Mehmet Kara-Ankara

