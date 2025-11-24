Türkiye’nin 2 tekstil devi iflas etti

Ekonomik kriz bütün sektörleri vurmaya devam ediyor. Türkiye tekstil sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren 2 köklü şirket hakkında mahkemeden kritik karar çıktı.

Tekstilde kriz derinleşti

160 fabrika Mısır’a taşındı - Tekstil sektörü zorda Sözcü’nün haberine göre, sarayın ekonomi politikalarındaki başarısızlığı sonucu acı tablo derinleşiyor. 1992 yılından bu yana üretim yapan Naz Örme Kumaş ile sektörde önemli bir konuma sahip Fame Tekstil için iflas kararı verildi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, her iki şirketin de iflasına hükmetti. Mahkeme, iflas tasfiyesinin “adi tasfiye” usulüne göre yürütülmesine, konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine ve dosya kapsamında alınan tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. 1996 yılında kurulan Naz Örme Kumaş, örme kumaş alanında Türkiye’nin en büyük üreticileri arasında yer alıyordu. 45 örme makinesi ve aylık 800 bin kilogramlık üretim kapasitesiyle sektörde dikkat çekiyor, 10.000 metrekarelik tesisinde faaliyet gösteriyordu. Haber Merkezi

