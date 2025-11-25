2026’da sınıflar boş kalabilir

Aday öğretmenlerin 12 aylık sürecin uzun olduğunu söyleyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Eğitim süreci hemen başlatılmış olsa dahi, bu demek oluyor ki 2026 yılında hiçbir öğretmenimiz öğrencileriyle buluşamayacak.” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Millî Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı’nın aday öğretmenlerin 12 ay eğitim alacağını ve eğitimlerin 7 ilde yapılacağını açıklamasına tepki göstererek, adaylık eğitiminin iki ayda tamamlanmasını, bu süreçte de diğer öğretmenlerin özlük ve mali haklarının aday öğretmenlere tanınmasını istedi. Geylan, “Gelin inadımızdan vazgeçelim, adaylık eğitimini 2 ayda tamamlayalım, AGS’de başarılı olarak atanmaya hak kazanan meslektaşlarımıza bu eğitim sürecinde de diğer öğretmenlerimizin özlük ve mali haklarını tanıyalım” diye konuştu. Mehmet Kara-Ankara

Okunma Sayısı: 412

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.