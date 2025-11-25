"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

2026’da sınıflar boş kalabilir

25 Kasım 2025, Salı 14:12
Aday öğretmenlerin 12 aylık sürecin uzun olduğunu söyleyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Eğitim süreci hemen başlatılmış olsa dahi, bu demek oluyor ki 2026 yılında hiçbir öğretmenimiz öğrencileriyle buluşamayacak.” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Millî Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı’nın aday öğretmenlerin 12 ay eğitim alacağını ve eğitimlerin 7 ilde yapılacağını açıklamasına tepki göstererek, adaylık eğitiminin iki ayda tamamlanmasını, bu süreçte de diğer öğretmenlerin özlük ve mali haklarının aday öğretmenlere tanınmasını istedi. Geylan, “Gelin inadımızdan vazgeçelim, adaylık eğitimini 2 ayda tamamlayalım, AGS’de başarılı olarak atanmaya hak kazanan meslektaşlarımıza bu eğitim sürecinde de diğer öğretmenlerimizin özlük ve mali haklarını tanıyalım” diye konuştu.

Mehmet Kara-Ankara

Okunma Sayısı: 412
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Lübnan'a "fosfor bombasıyla" saldırdı

    Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 personel yaralandı

    2026’da sınıflar boş kalabilir

    Köklü çözüm üretilmeli

    İsrail, Han Yunus'u topçu atışlarıyla bombaladı

    Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalarında 9. gün

    Belçika Ulusal Kriz Merkezi: 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

    Anket: ABD'liler Venezuela'ya askeri harekata karşı çıkıyor

    Beyaz Saray: Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda uzlaşmaya varıldı

    Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor

    İsrail, ateşkesten bu yana her gün 2 çocuğu öldürüyor!

    ABD, Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti - Venezuela: ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan

    ABD’nin yeni planı ifşa oldu

    Kaçırdıkları uçağı el sallayarak durdurmaya çalıştılar

    Batı Yunanistan'da OHAL ilan edildi

    Komisyon heyeti İmralı’ya gitti

    Demokrat Parti, komisyondan çekildi

    Merz: Ukrayna toprak tavizleri vermeye zorlanmamalı

    “Dünya büyük bir uyanış yaşıyor”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD’nin yeni planı ifşa oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Prof. Dr. Mehmet Tikici: İktidardan uzak olmak hürriyettir
    Genel

    Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor
    Genel

    2026’da sınıflar boş kalabilir
    Genel

    İsrail, ateşkesten bu yana her gün 2 çocuğu öldürüyor!
    Genel

    ABD, Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti - Venezuela: ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan
    Genel

    Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalarında 9. gün
    Genel

    Kaçırdıkları uçağı el sallayarak durdurmaya çalıştılar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.