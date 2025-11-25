Köklü çözüm üretilmeli

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Öğretmen Günü’ndü öğretmenlerimizin emeklerini, öğretmenlik mesleğinin kudsiyetini anmanın yanı sıra, onların yıllardır çözülmeyen problemlerini, hak ettikleri değerin nasıl sistematik biçimde aşındırıldığını ve mesleğin toplumsal itibarının nasıl zayıflatıldığını da yüksek sesle dile getirme günü olduğunu ifade etti.

Uysal yaptığı açıklamada, öğretmenlerin maaşlarının eridiğini, hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklar nedeniyle geçim mücadelesi verdiğini belirtti. Yüz binlerce genç öğretmenin atanamadığını ve mülakat uygulamalarının haklarını ellerinden aldığını vurguladı. Uysal, Eğitim sisteminin liyakatten uzaklaşması ve siyasî baskılar altında kalmasının hem öğretmenleri hem de öğrencileri olumsuz etkilediğini söyledi. Mesleğin itibarının yeniden tesis edilmesi ve eğitimin siyasetten arındırılması çağrısında bulundu. Mehmet Kara-Ankara

