İsrail mahkemesinde "kışkırtma" suçlamasıyla yargılanacak

18 Kasım 2025, Salı 12:43
Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin "kışkırtma" suçlamasıyla İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesinde yargılanacağı belirtildi.

Şeyh Sabri'nin savunma heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'nin duruşmaya yarın katılacağı belirtilerek insan hakları örgütleri ile basın kuruluşları duruşmayı izlemeye davet edildi.

Açıklamada, söz konusu yargılamanın, Şeyh Sabri'nin yıllardır maruz kaldığı İsrail'in keyfi uygulamaları ve sürekli takibatlarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Şeyh Sabri'nin daha önce de Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldığına, yurt dışı yasağına tabi tutulduğuna ve bazı kişilerle iletişim kurmasının engellendiğine işaret edilen açıklamada, fanatik Yahudilerin kışkırtmalarının yanı sıra aşırı sağcı İsrail hükümetinin de kurumsal bir hedef gösterme kampanyası yürüttüğü belirtildi.

İddianamede Şeyh Sabri'ye yöneltilen suçlamaların, 2022 yılında Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı ile Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen taziye merasimlerinde yaptığı iki konuşmaya dayandırıldığı ve bu konuşmaların "teröre teşvik" kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'daki bir cuma hutbesinde eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail tarafından öldürülmesine tepki göstermesi nedeniyle üçüncü bir suçlamayla daha karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti'nin yanı sıra Kudüs'teki Filistin dini ve ulusal kurumları da yaptıkları ortak açıklamada, İsrail tarafından atılan adımı "dini bir otoriteye yönelik ciddi bir saldırı" olarak niteledi.

Mescid-i Aksa'da 50 yılı aşkın süredir hutbe veren Şeyh Sabri'ye yöneltilen suçlamaların hukuksuz ve geçersiz olduğu, uluslararası hukuka da aykırılık taşıdığı vurgulandı.

Şeyh Sabri'nin İslam dünyasında önemli bir dini otorite olduğu, yargılamanın, Kudüs'teki İslami referanslara yönelik tehlikeli bir tırmanışın göstergesi anlamına geldiği ve sürecin Mescid-i Aksa'nın geleceğine dair kaygıları artırdığı, İslam dünyasındaki resmi kurumların sessizliğinin ise dikkat çektiği belirtildi.

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü olan 86 yaşındaki Şeyh İkrime Sabri, Filistin davasını ve Gazze Şeridi'yle dayanışmayı vurgulayan konuşmaları nedeniyle İsrail makamlarınca kovuşturuluyor.

AA

