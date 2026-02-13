Süreç demokratik reformlarla başarılı olur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin, sürecin başarısının ancak kapsamlı demokratik reformlarla mümkün olacağını belirtti.

Davutoğlu, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının olduğu, göz ardı edildiği şekilde devam eden tutuklamalar varken bu raporlar eksik. Hep beraber demokratikleşeceğiz, demokratik bir ortama ulaşacağız ya da parça parça demokrasi getireceğiz demek, demokrasi getirmeyeceğiz demektir. Hep beraber tam ve özgür, kamil bir demokrasi kurmamız lâzım” dedi. Cumhurbaşkanı’nın zorunlu olmadıkça erken seçime gitmeyeceği kanaatini dile getiren Davutoğlu, 2026 için erken seçim beklemediğini söyledi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 240

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.