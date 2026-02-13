"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Süreç demokratik reformlarla başarılı olur

13 Şubat 2026, Cuma 16:33
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin, sürecin başarısının ancak kapsamlı demokratik reformlarla mümkün olacağını belirtti.

Davutoğlu, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının olduğu, göz ardı edildiği şekilde devam eden tutuklamalar varken bu raporlar eksik. Hep beraber demokratikleşeceğiz, demokratik bir ortama ulaşacağız ya da parça parça demokrasi getireceğiz demek, demokrasi getirmeyeceğiz demektir. Hep beraber tam ve özgür, kamil bir demokrasi kurmamız lâzım” dedi. Cumhurbaşkanı’nın zorunlu olmadıkça erken seçime gitmeyeceği kanaatini dile getiren Davutoğlu, 2026 için erken seçim beklemediğini söyledi.

Ankara - Anka

