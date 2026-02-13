61 milyon kişi risk altında, ama hazırlık yok

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) açıkladığı “Deprem Riski Altında Yaşam Bilinci” araştırmasına göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 71’i, yüksek riskli deprem bölgelerinde yaşıyor.

Araştırmaya göre toplumun yüzde 58,3’ü deprem kaygısı taşıyor. Nüfusun yaklaşık üçte biri 1999 öncesi yapılarda oturuyor. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) oranı yüzde 41,6’da kalırken, toplumun yarısından fazlasının sigortası yok. Katılımcıların yüzde 55,2’si toplanma alanını bilmediğini, yüzde 73,1’i evinde deprem çantası bulunmadığını, yüzde 45’i ise eşyalarını sabitlemediğini ifade etti. Araştırma, deprem korkusuna rağmen hazırlık düzeyinin düşük kaldığını ortaya koydu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 103

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.