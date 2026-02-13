Merkezden itiraf: Tahminlerimiz tutmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini yükseltti. TCMB 2026 sonu için tahminlerini ikişer puan arttırdı: %13-19 arasında olan tahmin aralığı %15-21’e yükseltildi.

Ekonomist Erdoğan Turan 12 Şubat’ta açıklanan raporun “evdeki hesabın çarşıya uymadığının resmi itirafı” olduğunu yazdı. Turan, rapordan çıkan sonucun “İyimser tahminlerimiz tutmadı, enflasyon düşündüğümüzden daha yapışkan, bu yüzden faizleri düşürmek için acele etmeyeceğiz” olduğunu belirtti ve “Merkez Bankası, enflasyon canavarını henüz yenemediğini kabul etmiş ve savunma pozisyonuna geçmiştir” dedi.

İktisatçı İnan Mutlu, ise sene başında maaş zamlarının hedeflenen enflasyona göre yapıldığını hatırlattıktan sonra bunun üstünden 45 gün geçmeden enflasyon tahmininin artırılmasını eleştirdi. Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Profesörü Erinç Yeldan da bu uygulamanın “emek düşmanı” olduğunu söyledi ve “zira enflasyon hiçbir zaman, hiçbir yerde sadece parasal bir mesele değil, her zaman, her yerde yapısal tıkanıklıkların ve sınıfsal çatışmaların ürünüdür” dedi.