İsrail mallarını boykot edelim

Mescid-i Aksa’nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD), Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu ve Konya Sivil Kadın Platformu iş birliğiyle şehirde düzenlenen “Kudüs Dâvâmız” programına katıldı.

Huveys, Kudüs dâvâsının başarıyla sonuçlanabilmesi için Filistin’in birlik halinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Bir katılımcının, İsrail ürünlerini kullanmayarak Kudüs dâvâsına fayda sağlanıp sağlanamayacağı sorusuna cevap veren Huveys, “İsrail’in ürünlerini, İsrail’e destek veren ülkelerin ürünlerini boykot etmeliyiz. Bu bizim elimizdeki büyük bir silâh, bu manada bizlere güç vermiş olursunuz. Bu malları boykot ederseniz, göğsüme gelecek kurşunu engellemiş olacaksınız” diye konuştu. AA

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