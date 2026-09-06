Oturduğu evi satıp kiracı olmak gibi

Ekonomist Kerim Rota, köprü ve otoyolların uzun süreli işletme hakkının devrine tepki göstererek, AKP’nin kamu varlıklarını yönetme anlayışını “Oturduğu evi satıp o evde yüksek fiyata kiracı olmak” sözleriyle eleştirdi.

TCMB rezerv yönetimi, enerji dağıtım ihaleleri ve süresi dolan KÖİ projelerini örnek gösteren Rota, köprü ve otoyollarda gerçekte satılanın “iskontolu nakit akışı” olduğunu savundu. 9-10 yıllık gelir karşılığında 25 yıllık kullanım hakkının devredileceğini ve sonrasında geçiş ücretlerinin yükseleceğini ileri süren Rota, “Siz 9-10 yıllık kirasını peşin alıp bugün harcamak için oturduğunuz evi satar mısınız?” diye sordu. İstanbul - Seyhan Şentürk

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