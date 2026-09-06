Yağmur geliyor, sıcaklık düşmüyor

Meteoroloji’ye göre Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’in bazı kesimlerinde sağanak beklenirken, batı ve güney bölgelerinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Antalya’da sıcaklık 40 dereceye ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’in bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

KARADENİZ'DE SAĞANAK

Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Hatay çevreleri ile Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz’de yerel sağanak bekleniyor. Sinop, Zonguldak, Samsun, Rize ve Trabzon’da yağışların günün farklı saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU'DA YAĞIŞ VAR

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak beklenirken Erzurum, Kars ve Van’da yağışların öğle ve akşam saatlerinde etkili olması öngörülüyor. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DEĞİŞMEYECEK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârın çoğunlukla kuzey ve doğu, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

ANTALYA 40 DERECEYİ GÖRECEK

Antalya’da sıcaklığın 40 dereceye ulaşması beklenirken Şanlıurfa’da 38, İzmir ve Muğla’da 37, Denizli ve Diyarbakır’da 36 derece tahmin ediliyor. İstanbul’da 31, Ankara’da 32, Bursa’da 33 ve Adana’da 35 derece bekleniyor.