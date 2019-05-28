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28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

İsrail Suriye'ye saldırdı

28 Mayıs 2019, Salı 09:59
Suriye, İsrail'in Kuneytra bölgesini vurarak bir askeri öldürdüğünü duyurdu. Açıklamada bir askeri aracın da zarar gördüğü belirtildi. İsrail ise savaş uçaklarına açılan ateşin ardından bir uçaksavar bataryasını vurduğunu öne sürdü.

Suriye devlet haber ajansı SANA, Suriye'nin Kuneytra bölgesinde İsrail tarafından askeri noktaya düzenlenen saldırıda bir askerin öldürüldüğünü ve bir askerin yaralandığını, askerin bir aracınsa zarar gördüğünü bildirdi. Suriye ordusundan yapılan açıklamaya yer veren SANA, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yakın Kuneytra bölgesinde İsrail'in Suriye'nin askeri pozisyonunu hedef aldığını söyledi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada ise Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait bir uçaksavar bataryasını vurduğunu duyurdu. İsrail ordusu, "Suriye uçaksavar sistemleri Kuzey İsrail'de yapılan rutin bir uçuş sırasında savaş uçağımıza ateş açtı." diyerek buna karşılık uçaksavar bataryasının vurulduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuyla ilgili konuştu. Netanyahu, "Politikamız açık: Bize karşı hiçbir saldırganlığa göz yummayacağız. Bu tür saldırılara karşı tüm gücümüzle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: İsrail, Suriye, saldırı
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