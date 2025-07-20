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20 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Özyurtseven kardeşlerin biri LGS sınavında diğeri de YKS'de Türkiye birincisi çıkardı

20 Temmuz 2025, Pazar 09:49
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, çocuklarından birisinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olduğu öğretmen ailenin diğer çocuğu da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) tam puan alarak ailesine çifte mutluluk yaşattı.

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İlçede öğretmen olan Mehmet Kamil ve Öznur Özyurtseven çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan 14 yaşındaki Mehmet Kerem, LGS sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

 

Ailenin büyük oğlu, Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven de bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

"Bu başarıyı bekliyorduk"

Muhasebe ve finansman öğretmeni baba Mehmet Kamil Özyurtseven, çifte mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten baba Özyurtseven, "Bu başarıyı bekliyorduk, oğlumla gurur duyduk. Allah emeklerinin karşılığını verdi. Çocuklarımız okul hayatına başladığından itibaren başarılı bir öğrenci olacakları belliydi. Çalışkandı, günü gününe çalıştı, hiçbir şeyi ötelemedi, zamanında günlük derslerine çalışmaya devam etti ve başarı kendiliğinden geldi." diye konuştu.

"Mutlu ve gururluyuz"

Sınıf öğretmeni anne Öznur Özyurtseven de Ahmet Eren'in ilkokuldan beri düzenli ve planlı çalışan bir çocuk olduğunu belirtti.

Güne güzel haberle uyandıklarını anlatan anne Özyurtseven, şunları kaydetti:

"Aslında bekliyorduk ama yine de güzel bir sürpriz oldu. Çocuklarımızın hepsi düzenli, planlı çalışır. Biz de bu ortamı sağlamak için elimizden geleni yaptık. Mutlu ve gururluyuz. Erken saatlerde güzel haberle uyandık, çok heyecanlıyız. İlk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Gündeş hocamız arayıp güzel haberi verdi. Çok mutlu olduk, sonrasında da ailemiz, arkadaşlarımız, akrabalarımız, öğretmenlerimiz arayıp sevincimizi paylaştılar. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum, emeklerimizin karşılığını aldığımız için."

"Türkiye birinciliği beklentimin üzerinde oldu"

Ahmet Eren Özyurtseven de birinci olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Başarısını düzenli ders çalışmaya borçlu olduğunu anlatan Özyurtseven, şöyle konuştu:

"Güzel bir sonuç bekliyorduk ama Türkiye birinciliği beklentimin üzerinde oldu, çok mutluyum. Benim, ailem ve öğretmenlerim için çok güzel bir duygu. Her zaman lisenin başından beri düzenli bir şekilde çalıştım. Hiçbir zaman fazla çalışmadım. Her zaman tam ayarında düzenli bir şekilde ilerledim. Tabii bu sene tempoyu artırmam şarttı. Son aylarda seri denemelere girdim. Takviye almam gerektiğinde özel dersler aldım. İlkokuldan beri anne ve babamın öğretmen olması nedeniyle çok düzenli bir hayatımız oldu. Uykumu tam aldığım için odak kaybı yaşamadan, stres olmadan güzel sonuçlar aldık her zaman."

Şampiyondan sosyal medya uyarısı

Ahmet Eren Özyurtseven, gençlerin sosyal medyada çok vakit geçirdiğine dikkati çekerek, adaylara şu tavsiyede bulundu:

"Sosyal medyayı bu sene mecburi olarak bıraktım, zaten aşırı kullanan birisi değilim. Çoğu arkadaşım için tehlikeli olduğunu gördüm ama ben sosyal medyaya girmedim. Sınava girecek arkadaşlarıma sosyal medyaya girmemelerini tavsiye ederim."

Bilgisayar mühendisi olmak istiyor

Hedefine ulaştığı için gururlu olduğunu belirten Özyurtseven, "Benim hedefim küçüklükten beri mühendislikti. Ortaokuldan beri bilgisayar mühendisliğine karar kıldım. Güzel bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Kendimi bu alanda geliştirip yazılım ve bilgisayar alanında iyi bir kariyer yapmak istiyorum." diye konuştu.

LGS birincisi Mehmet Kerem Özyurtseven ise senenin başından beri hedefinin Türkiye birinciliği olduğunu belirtti.

Ağabeyi ile gurur duyduğunu dile getiren Özyurtseven, "Hedefime ulaştığım için çok mutlu oldum. Bana emek veren tüm öğretmenlerime, destek olan aileme çok teşekkür ediyorum. Ağabeyimin iyi bir sonuç alması beni de mutlu etti. Eğer birimiz mutlu, birimiz hüzünlü olsaydık yine tam sevincimizi yaşayamayacaktık. Şimdi çifte mutluluk yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Ailenin en küçük çocuğu 12 yaşındaki Ali Erdem Özyurtseven de ağabeylerinin yolundan gitmek istediğini kaydetti.

AA

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