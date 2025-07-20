Çiftçiye yardımda geç kalındı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zirai donun çiftçiyi de vurduğunu belirterek, “Çiftçiye destek verilmedi. Zirai don ödemelerinde geç kalındı” dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyon üyesi, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ziraî don can kaybı olmayan deprem şiddetinde yaşandı” dedi. Ziraî donun çiftçiyi de üreticiyi de vurduğunu, farklı alanlarda çalışan mevsimlik tarım işçileri ve sabit işçilerden esnafa, ihracatçıdan şehir ekonomisine geniş kesimleri kapsayan bir etki alanı olduğunu ifade eden Gürer, “Örneğin, soğuk hava deposunda çalışan mühendisin, yetkilinin, muhasebecinin durumları; bunların iş kayıpları, tarımsal hasılanın düşmesi ve bölgesel olarak ürün yetersizliğinden ortaya çıkabilecek göçleri de kapsayacak bir çalışma Komisyonda şu ana kadar değerlendirilmeyen bir alan oldu” dedi.

7 MİLYON TON ÜRÜN KAYBI VAR

Gürer şunları söyledi: “TÜİK verilerine göre 2024 yılında 28 milyon ton meyve üretilmiş, bu 2025 yılki tahminî 21 milyon. 7 milyon tonluk bir ürün kaybı var. Bir afet fonu oluşturulmalı ve üretici ile çiftçilerin TARSİM’de olsun olmasın, ÇKS’de olsun olmasın, tamamının sorununa çözümcü düzenleme yapılması gerekiyor. Bu yılki süreçte çiftçiye şu ana kadar yüzde 2 civarında TARSİM’in sağladığı bir sigorta ödemesi dışında destek verilmedi. Çiftçi üretici esnafa gidiyor ve diyor ki: ‘Bana ilâç veya gübre ver.’ Esnaf ‘Senin bahçede dalda meyve yok. Bu parayı neyle ödeyeceksin? O zaman ben sana nasıl vereyim, nasıl güveneyim?” diyor. Yılbaşından bugüne toplamda 6 binin üzerinde icra yoluyla satışta arazi var, ama don bölgesine baktım, o bölgede de 1.500’e yakın arazi satışa çıkmış; bunların bir an önce durdurulması gerekiyor.”

ANKARA - MEHMET KARA