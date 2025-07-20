"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Çiftçiye yardımda geç kalındı

20 Temmuz 2025, Pazar
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zirai donun çiftçiyi de vurduğunu belirterek, “Çiftçiye destek verilmedi. Zirai don ödemelerinde geç kalındı” dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyon üyesi, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,  “Ziraî don can kaybı olmayan deprem şiddetinde yaşandı” dedi. Ziraî donun çiftçiyi de  üreticiyi de vurduğunu, farklı alanlarda çalışan mevsimlik tarım işçileri ve sabit işçilerden esnafa, ihracatçıdan şehir ekonomisine geniş kesimleri kapsayan bir etki alanı olduğunu ifade eden Gürer, “Örneğin, soğuk hava deposunda çalışan mühendisin, yetkilinin, muhasebecinin durumları; bunların iş kayıpları, tarımsal hasılanın düşmesi ve bölgesel olarak ürün yetersizliğinden ortaya çıkabilecek göçleri de kapsayacak bir çalışma Komisyonda şu ana kadar değerlendirilmeyen bir alan oldu” dedi.

7 MİLYON TON ÜRÜN KAYBI VAR

Gürer şunları söyledi: “TÜİK verilerine göre 2024 yılında 28 milyon ton meyve üretilmiş, bu 2025  yılki tahminî 21 milyon. 7 milyon tonluk bir ürün kaybı var. Bir afet fonu oluşturulmalı ve  üretici ile çiftçilerin TARSİM’de olsun olmasın, ÇKS’de olsun olmasın, tamamının sorununa çözümcü düzenleme yapılması gerekiyor. Bu yılki süreçte çiftçiye şu ana kadar yüzde 2 civarında TARSİM’in sağladığı bir sigorta ödemesi dışında destek verilmedi. Çiftçi üretici esnafa gidiyor ve diyor ki: ‘Bana ilâç veya gübre ver.’ Esnaf  ‘Senin bahçede dalda meyve yok. Bu parayı neyle ödeyeceksin? O zaman ben sana nasıl vereyim, nasıl güveneyim?” diyor. Yılbaşından bugüne toplamda 6 binin üzerinde icra yoluyla satışta arazi var, ama don bölgesine baktım, o bölgede de 1.500’e yakın arazi satışa çıkmış; bunların bir an önce durdurulması gerekiyor.”

ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinliler için yeni sürgün emri

    Çiftçinin alın teri gümrükte sıfırlandı

    Çiftçiye yardımda geç kalındı

    Bahçeli: Devlet pazarlık yapmaz

    Dünya izliyor, somut adım atamıyor! Gazze'de çocuklar "açlıktan ağlıyor"

    BM'den Süveyda çağrısı

    Lübnanlı Dürzi lider Ebi el-Muna: İsrail fitne tohumu ekmeye çabalıyor

    Gazze'deki şehit sayısı son 48 saatte 98 artarak 58 bin 765'e yükseldi

    Artacak sıcaklıklar için Orman Genel Müdürlüğü uyardı

    İstanbul'da barajlar yüzde 60'ın altında

    "Ölüm tuzakları"nda insani yardım bekleyen 32 Filistinli vefat etti

    Meteoroloji 4 il için "sarı" kodlu uyarı verdi

    Süveyda'da kent merkezinde ve kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

    Bolu'daki otel yangınıyla ilgili 3 Bakanlık bürokratı hakkında soruşturma izni verildi

    Sıcaklıklar daha da artacak

    Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Ekonomik terör var

    YKS sonuçları açıklandı - YKS şampiyonları belli oldu

    Hani Suriye’nin hâkimiydik?

    Ankara'daki sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı - Duvarı çöken binada 1 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Filistinliler için yeni sürgün emri
    Genel

    Bahçeli: Devlet pazarlık yapmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çiftçinin alın teri gümrükte sıfırlandı
    Genel

    Çiftçiye yardımda geç kalındı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.