Çiftçinin alın teri gümrükte sıfırlandı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sıfır gümrükle 500 bin ton mısır ithalatına izin verilmesini TBMM gündemine taşıdı.

İthalat kararını, iktidarın tarımı bitirme adımlarından birisi olarak niteleyen Kısacık, “Çukurova, turfanda sebze ve meyvenin ilk üretildiği yerdir. Soğan üretilecek, soğan taşıyan gemiler limana yanaşıyor; patates üretilecek, patates ithalatı yapılıyor. Şimdi, mısır hasadına 15 gün var, hemen sıfır gümrükle 500 bin ton mısır ithalatına izin veriliyor. Bu kararla çiftçimizin alın teri gümrükte sıfırlanmıştır. Bu, çiftçi düşmanlığı değil de nedir? Bu, tarımı bitirme politikası değil de nedir? İktidar ithalatçı tarım politikaları ülke tarımına ve çiftçisine düşmanlıktır” dedi. Adnan Solmaz - Ankara

Okunma Sayısı: 259

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.