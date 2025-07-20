Büyük şehirlerdeki çocuklar da fakir

Üç büyük şehirde ailesi tarafından temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı 45 bini aştı.

Türkiye’de giderek derinleşen ve önlenemez hale gelen ekonomik kriz, milyonlarca yoksul haneye yol açtı. 2025 itibarıyla 4 milyondan fazla hanenin sosyal yardıma mahkûm olduğu Türkiye’deki derin yoksulluk en çok çocukları etkiledi. Ailesinin ekonomik durumu sebebiyle eğitim hayatarını sürdürmekte güçlük çeken çocuklar, fakirliğin pençesine atıldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE ÇOCUK DRAMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Sosyal ve Ekonomik Destek” programının Ankara, İstanbul ve İzmir verileri, çocukların içinde bulunduğu derin yoksulluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Nüfusları itibarıyla ülkenin üç büyük şehrinde yaşayan ve aşırı fakirlik çeken çocuk sayısı, onbinlerle ifade edildi. Ailesi yanında temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken Ankara, İstanbul ve İzmir’deki toplam çocuk sayısı 45 bin 683 oldu. Yoksulluk sebebiyle çocuklarına bakamayan ailelerin desteklendiği Sosyal ve Ekonomik Destek Programı’na (SED) alınan Ankara’daki çocuk sayısının, 6 bin 381 olduğu belirtildi. SED kapsamına alınan İstanbul’daki çocuk sayısı 32 bin 526, İzmir’deki çocuk sayısı ise 6 bin 776 olarak istatistiklere yansıdı.

SED PROGRAMI NEDİR?

SED Programı kapsamında, aşırı fakirlik çeken hanelere nakit yardımı yapılıyor. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelerdeki çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla aileler, “Kendi kendilerine yeterli hale gelinceye kadar” ekonomik açıdan destekleniyor.

Haber Merkezi