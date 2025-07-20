Eğitimden kopuş - Diploma işe yaramıyor

MERKEZÎ SINAVLARLA İLGİLİ ŞAİBELERİN GÖLGESİNDE KALAN EĞİTİMDEN KAÇIŞ SÜRÜYOR. HER İLE AÇILAN ÜNİVERSİTELERDE KALİTE DÜŞERKEN, GENÇLER ERKENDEN HAYATA ATILMAK İÇİN ÇALIŞMAYA YÖNELİYOR.

İŞGÜCÜ PİYASASINA ARA ELEMAN

Günden güne içi boşaltılan eğitim, derinleşen ekonomik kriz, ve büyüyen gelecek endişesi, gençleri eğitimden koparmaya ve hayatta kalabilmek için istihdama sevk ediyor. Aldığı eğitimin kaliteli olmadığını düşünen, üniversite diploması olsa dahi iş bulamayacağına inanan, geçim sıkıntısı sebebiyle başladığı eğitimi bitirmeye gücü yetmeyen yüz binlerce genç, eğitimden kopuyor, işgücü piyasasına yöneliyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ SAYISI ARTTI

Eğitim sisteminin iflas ettiği bir diğer nokta ise ‘Her ile bir üniversite’ projesi oldu. Kontrolsüzce açılan üniversite, fakülte ve yüksekokullar, iş aramalarda meslek bazlı yığılma meydana getirerek üniversite mezunu işsiz oranını arttırdı. Bunun sonucunda gençlerin çoğunluğu eğitim aldıkları meslek grubundan farklı işlerde çalışmak zorunda kaldı, “Yaptığım iş, eğitim seviyemin altında” diyen genç sayısı arttı.

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Diploma işe yaramıyor

Ekonomik krizin gölgesinde okuldan koparak işgücüne yönelen genç sayısı artmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre gençlerin yüzde 17,7’si eğitimini yarıda bıraktı, istihdamda olan genç oranı ise yüzde 52,5.

AKP iktidarı döneminde derinleşen ekonomik kriz, ve büyüyen gelecek kaygısı, gençleri eğitimden koparmaya devam ediyor. Üniversite diploması olsa dahi iş bulamayacağına inanan, geçim sıkıntısı sebebiyle başladığı eğitimi bitirmeye gücü yetmeyen yüz binlerce genç, eğitimden kopuyor, işgücü piyasasına yöneliyor. Mevcut eğitim sisteminin içinde nitelikli bir eğitim alabileceğine inanan gençlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Birgün’ün haberine göre eğitim sisteminin iflas ettiği bir diğer nokta ise ‘Her ile bir üniversite’ projesi oldu. Kontrolsüzce açılan üniversite, fakülte ve yüksekokullar, iş aramalarda meslek bazlı yığılmaya sebep olan üniversite mezunu işsiz oranını artırdı.

GENÇLERİN 4’TE 1’İ İŞİNDEN MEMNUN DEĞİL

Eğitim programının beklentisini karşılayamadığını söyleyen gençlerin yanı sıra çalıştığı işin kalitesinin, eğitim seviyesinin altında kaldığını söyleyen gençlerin oranı da dikkat çekti. Buna göre eğitim seviyesinin yaptığı işin ihtiyaçlarından daha yüksek olduğunu beyan eden gençlerin oranı yüzde 25,4 oldu. Bu oran 4 yıllık yükseköğretim programı bitirmiş gençlerde yüzde 22,8’e gerilerken 2 ya da 3 yıllık yüksekokul bitirmiş gençlerde yüzde 34,6’ya yükseldi.

KOPUŞUN İLK SEBEBİ EKONOMİK KRİZ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “İşgücü Piyasasındaki Gençler” başlıklı rapor, 2024 yılında 15-34 yaş grubu arasındaki istihdam oranının yüzde 52,5 olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre 2024’te 15-34 yaş grubunda olan 24 milyon 291 bin kişinin 14 milyon 606 bini işgücünde yer aldı.

İstihdamın eğitim seviyelerine göre dağılımında ise gençlerin yüzde 25,0’ının lise altı, yüzde 24,7’si 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitim seviyesine sahip olduğu, yüzde 18,2’sinin ise genel lise mezunu olduğu ortaya kondu.

Haber Merkezi