İsrail vahşetinden hiç bahsetmediler

ABD Başkanı Joe Biden ve bazı Avrupalı liderler, Gazze’de 7 Ekim 2023’te başlayan olayların birinci yılında verdikleri mesajlarda İsrail’le dayanışmalarını ifade ederken, Tel Aviv yönetiminin sürdürdüğü soykırımdan ise hiç söz etmedi.

Biden, “Yahudi halkı için 7 Ekim, Holokost’tan bu yanan yaşanan en ölümcül gün oldu” ifadesini kullandığı açıklamasında, Hamas’ın saldırılarında 1200’den fazla İsraillinin öldüğünü belirtti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Hamas’ın terör eylemlerinin hiçbir gerekçesi olamaz. Bu barbarca saldırıları bir kez daha ve mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum” ifadelerini kullandı. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas’ın İsrail’e 7 Ekim 2023’te yaptığı saldırının üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, bu saldırıyı kınadıklarını belirtti. Haber Merkezi

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