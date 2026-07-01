Denetimsizlik enflasyonu besliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonun yüksek seyretmesinde zincir marketlerin fiyat politikalarının önemli rol oynadığını belirterek, üreticiden düşük fiyatlarla alınan ürünlerin raflarda katlanmış fiyatlarla satıldığını söyledi.

Mağaza sayısı arttıkça rekabetin güçlenmesi gerekirken bunun yerine fiyat birlikteliğinin oluştuğunu savunan Palandöken, büyük zincir marketlerin alım fiyatlarını belirlemesi sebebiyle üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını, bunun da üretimin azalmasına, arzın daralmasına ve fiyatların daha da yükselmesine yol açtığını ifade etti.

Palandöken, “Böylesine büyük yapılarda etkin denetim sağlanmadığı takdirde hem piyasa dengesi bozuluyor hem de tüketici yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Enflasyonla mücadelede fiyat oluşum süreçlerinin şeffaf şekilde izlenmesi ve rekabeti bozabilecek uygulamaların önüne geçilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz